У Гаазі рф зобов’язали виплатити Нафтогазу  5 млрд доларів за майно в Криму

Ухвалу було прийнято Арбітражним трибуналом в рамках постійної палати Третейського суду в Гаазі. РФ зобов’язана виплатити 5 млрд доларів НАК “Нафтогаз України” відповідно до цієї ухвали.
Як передає Amazing Ukraine, Про це повідомив голова НАК Олексій Чернишов у Facebook.
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«Це – компенсація за збитки та втрачене майно «Нафтогазу» у Криму, починаючи з 2014 року», – написав він.
Йдеться про відшкодування активів, спрямованих на розробку газових родовищ та розвиток іншої стратегічно важливої інфраструктури, «яка стала однією з головних мішеней агресора під час окупації українського півострова дев’ять років тому».
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