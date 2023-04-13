Україна хоче встановити монумент Григорію Сковороді в Індії

Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова повідомила, що з нагоди 300-річчя з дня народження українського філософа Григорія Сковороди в Індії хочуть встановити монумент.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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Також обговорили появу “Української книжкової полички” в національній бібліотеці Нью-Делі та українських аудіогідів у музеях Індії.

Всього дипломатичний візит на чолі з Дмитром Кулебою тривав 2 дні. І він має посприяти зміцненню відносин із країнами Глобального Півдня

Еміне Джапарова передала лист від Володимира Зеленського для прем’єр-міністра Індії Нарендрі Моді, виступила перед аудиторією Індійської ради у міжнародних справах, де розповіла про рідний Крим, взяла участь у круглому столі з Indian Strategic Community на тему українсько-індійських відносин, зустрілася з представниками Інституту оборонних досліджень та аналізу імені Манохара Паррікара (Manohar Parrikar Institute for Defence Studies and Analyses) та виступила на індійських телеканалах.

“На сьогодні Індія вже випереджає КНР за кількістю населення та відіграє важливу роль як в Індо-Тихоокеанському регіоні, так і у світі в цілому. Ця роль особливо помітна на фоні головування у G20, в заходах яких необхідне українське питання та дискусія щодо наслідків російської війни для світової економіки”, – написала Еміне Джапарова.