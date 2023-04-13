Окупанти вивезли з бібліотек тимчасово окупованої Донеччини 9,5 тис. книг українською мовою

Окупанти продовжують знищувати все українське на тимчасово захоплених територіях, зокрема літературу. З бібліотек тимчасово окупованої Донеччини вивезли 9,5 тисяч книжок українською мовою, а вчителі-колаборанти формують переліки “екстремістської” літератури.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.

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На Луганщині книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі. Натомість росіяни завозять на ТОТ свою “літературу” — лише за березень до Луганщини завезли 80 тис. книг російською мовою, повідомляють у Центрі нацспротиву.

“У кращих традиціях нацистів, ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. У перелік “екстремістської літератури” потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових. Список книг, які підлягають вилученню, формують “педагоги шкіл”, що є ще одним їх злочином за який кожен понесе покарання”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Раніше тодішній начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що на територіях, які російські військові окупували в перші дні повномасштабного наступу, знищують книжки, надруковані українською мовою, або російські, в яких згадується Україна.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що російські військові унаслідок обстрілів України пошкодили або зруйнували близько 60 бібліотек, та майже 4 тисячі бібліотек опинилися на тимчасово окупованій території.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни вивезли усі книжки з маріупольської бібліотеки “на зберігання”.

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів про випадки лінгвоциду на окупованих територіях. Станом на кінець червня 2022 року таких фактів було зафіксовано понад сотню.

Також російські окупанти спалили всі книги з бібліотеки храму Петра Могили у Маріуполі.