Окупанти вивезли з бібліотек тимчасово окупованої Донеччини 9,5 тис. книг українською мовою

Окупанти продовжують знищувати все українське на тимчасово захоплених територіях, зокрема літературу. З бібліотек тимчасово окупованої Донеччини вивезли 9,5 тисяч книжок українською мовою, а вчителі-колаборанти формують переліки “екстремістської” літератури.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Суспільне.
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На Луганщині книги вивозять на захоплений стадіон “Авангард” в обласному центрі. Натомість росіяни завозять на ТОТ свою “літературу” — лише за березень до Луганщини завезли 80 тис. книг російською мовою, повідомляють у Центрі нацспротиву.
“У кращих традиціях нацистів, ворог намагається знищити свідомість населення на тимчасово окупованих землях. У перелік “екстремістської літератури” потрапили книги Володимира В’ятровича, Вахтанга Кіпіані, Оксани Забужко, братів Капранових. Список книг, які підлягають вилученню, формують “педагоги шкіл”, що є ще одним їх злочином за який кожен понесе покарання”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
- Раніше тодішній начальник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що на територіях, які російські військові окупували в перші дні повномасштабного наступу, знищують книжки, надруковані українською мовою, або російські, в яких згадується Україна.
- Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова повідомляла, що російські військові унаслідок обстрілів України пошкодили або зруйнували близько 60 бібліотек, та майже 4 тисячі бібліотек опинилися на тимчасово окупованій території.
- Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомляв, що росіяни вивезли усі книжки з маріупольської бібліотеки “на зберігання”.
- Мовний омбудсмен Тарас Кремінь розповів про випадки лінгвоциду на окупованих територіях. Станом на кінець червня 2022 року таких фактів було зафіксовано понад сотню.
- Також російські окупанти спалили всі книги з бібліотеки храму Петра Могили у Маріуполі.
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