До 100 найвпливовіших людей світу за версією Time потрапили дві українки

Перша леді України Олена Зеленська та українська юристка-правозахисниця Олександра Матвійчук увійшли до списку сотні найвпливовіших людей року за версією журналу Time. Діяльність обидвох відзначили в категорії «Лідери».

Загалом у списку шість категорій — «Лідери», «Титани», «Новатори», «Кумири», «Діячі мистецтва» та «Інноватори.

Про Олену Зеленську для Time відгукнулася перша леді США Джилл Байден, називаючи її захисницею, гордістю нації і маяком надії для людей, яких вона любить.

Заслуги правозахисниці Олександри Матвійчук описала демократка, колишня сенаторка і держсекретарка США Гілларі Клінтон. Вона пише, що Олександра «присвятила своє життя захисту демократії», а минулого року отримала Нобелівську премію миру.

Також до списку найвпливовіших увійшли президент США Джо Байден, король Великої Британії Чарльз, супермодель Белла Хадід, американський журналіст, якому росія закидає шпигунство, Еван Гершкович, канцлер Німечинни Олаф Шольц, футболіст Ліонель Мессі, мільярдер Ілон Маск, співачка Бейонсе та інші.

Нагадаємо, раніше портрет Володимира Зеленського для обкладинки Time продали за 6 млн грн.

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