ЄС запровадив санкції проти «ПВК Вагнера» та медіа Пригожина

Європейський Союз запровадив санкції проти «ПВК Вагнера» та проти медіа «РИА Фан», яке належить власнику приватної військової компанії Євгенію Пригожину.
Про це йдеться в офіційному журналі ЄС.
Видання «РИА Фан» входить до медіагрупи «Патріот», головою наглядової ради якої є Євген Пригожин. Воно займається російською пропагандою, підтримує дії Кремля та поширює дезінформацію про війну в Україні.
Крім цього, видання публікує матеріали, які посягають на територіальну цілісність та суверенітет України.
Нагадаємо, раніше США запровадили санкції проти літака Лукашенка та двох автомобільних заводів.