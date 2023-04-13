Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні — Spiegel

У четвер, 13 квітня, уряд Німеччини схвалив заявку Польщі на експорт винищувачів МіГ-29 із запасів НДР в Україну.

Про це пише Der Spiegel.

Варшава раніше просила Берлін дозволити їй постачати Україні винищувачі МІГ-29. У відповідь на цей уряд Німеччини пообіцяв ухвалити рішення 13 квітня.

У березні Польща вже оголосила, що поставить Україні винищувачі МіГ-29 радянського виробництва, щоб підтримати країну у боротьбі з російським нападом. Однак спочатку літаки із запасів колишньої НДР поставлені не були.

У 2002 році Німеччина продала 23 винищувачі МіГ-29 Польщі, яку Бундесвер прийняв від Національної народної армії НДР.

Радник президента Польщі Анджея Дуди з питань безпеки Яцек Сівера наприкінці березня заявив, що в польських ВПС і сьогодні є близько десятка таких літаків. Як правило, контракти на продаж військового обладнання з Німеччини передбачають, що німецький уряд має дати згоду на можливу передачу в більш пізній час.

Нагадаємо, 3 квітня Польща передала Україні перші винищувачі МіГ-29.

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