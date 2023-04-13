«Ракети і авіація чудово розганяють хмари». В ОП назвали основні потреби ЗСУ в озброєнні

Замість того, щоб моделювати негативні сценарії розвитку війни, деяким людям варто зосередитись на потребах нашої країни.

Про це у Twitter написав Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента.

«У страху великі очі. Деяким військовим експертам і футбольним коментаторам варто менше розмірковувати і моделювати негативні сценарії, а більше зосередитися на потребах України», — написав Подоляк.

За словами радника голови Офісу президента, саме ракети дальнього радіуса дії і авіація «чудово розганяють хмари і підвищують оптимістичність метеопрогнозу».

Нагадаємо, раніше Михайло Подоляк відреагували на новини про «злив планів» із підготовки українського контрнаступу.

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