Витік даних Пентагону: NYT назвало ім’я імовірного винуватця

Витік секретних даних Пентагону, імовірно, організував 21-річний нацгвардієць ВПС США штату Массачусетс Джек Тейшейра.

Як пише The New York Times, саме він під ніком O.G. адміністрував сервер Thug Shaker Central на платформі Discord, де найперше опублікували фото засекречених документів. Раніше The Washington Post з посиланням на учасників спільноти розповідала, що заливав ці знімки саме O.G.

NYT зв’язало Тейшейру з іншими членами Thug Shaker Central через його профіль в онлайн-іграх та інші записи. Деталі інтер’єру будинку військового на сімейних фото у соцмережах співпадають з деталями на полях деяких фото секретних документів. Газета встановила, що Тейшейра зараховний до 102-го розвідувального крила Національної гвардії Массачусетса.

Два американських посадовці анонімно розповіли NYT, що слідчі хочуть поговорити з Тейшейрою.

Водночас за The Wall Street Journal з посиланням на неназваного чиновника пише, що у «зливі» документів підозрюють військовослужбовця національної гвардії у Форт-Брегзі (Північна Кароліна), але не називає його ім’я. Підозрюваного можуть заарештувати вже сьогодні.

