14 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 14 квітня

Сьогодні — Бенгальський Новий рік. Його святкують, зокрема, у Бангладеші.

У кількох країнах Америки відзначають Панамериканський день.

В Грузії сьогодні — День грузинської мови. А на Мальдівах — День мальдівської мови диверхі.

В Анголі — День молоді.

В Індії — День Амбедкара Джаянті — на честь індійського політика та соціального реформатора, який народився 14 квітня 1891 року. Цей день в країні також називають Днем рівності.

А у Південній Кореї — так званий Чорний день. Це неофіційне свято присвячене одинакам. Його придумали на противагу Дню святого Валентина 14 лютого і Білому дню 14 березня, коли в азійських країнах закохані хлопці традиційно дарують дівчатам білий зефір. У Чорний день 14 квітня ті, хто не отримав подарунки на Валентина і Білий день, збираються разом і їдять локшину з чорним соусом.

Яке релігійне свято 14 квітня

Сьогодні — Страсна, або Велика п’ятниця Страсного тижня перед Великоднем. Це найскорботніший день тижня, адже, за християнськоми віруваннями, саме у п’ятницю Ісуса розіп’яли на хресті. У храмах в цей день з вівтаря виносять плащаницю — зображення Христа, що лежить у гробі. Кожен може підійти та поцілувати її. Це день суворого посту, їсти можна лише після того, як полотно винесуть.

Також сьогодні православна церква вшановує пам’ять святої Марії Єгипетської.

Вона народилась 344 в Єгипті. У 12-річному віці пішла з дому до Александрії, де віддалася розпусному життю. Так Марія провела 17 років. Якось під час свята Воздвиження Хреста Господнього цікавість потягла її до храму, проте якась сила не дозволила їй переступити поріг церкви. Настрашена Марія звернулася з молитвою до Пресвятої Богородиці, вимолила її допомогу і пішла до Йорданської пустелі молитися про відпущення своїх гріхів.

Сімнадцять років вона замолювала свої 17 років неподобств, жила аскетичним життям. Померла Марія у пустелі близько 421 року.

День ангела 14 квітня

Іменини в цей день святкують Марія, Марко, Макар, Юхим, Абрам, Ельвіра, Гордій.

Які історичні події стались 14 квітня

70 — римські війська почали облогу Єрусалима.

1852 — при університеті святого Володимира засновано Київський центральний архів давніх актів (нині — Історичний архів України).

1865 — у вашингтонському театрі актор Джон Бут смертельно поранив президента США Авраама Лінкольна.

1871 — у Німеччині заснований парламент — рейхстаг.

1879 — замах на російського імператора Олександра II. Терорист Олександр Соловйов п’ять разів вистрілив у імператора з револьвера, але схибив.

1894 — Томас Едісон у Нью-Йорку вперше продемонстрував роботу пристрою для перегляду фільмів — кінетоскопу.

1912 — пасажирський лайнер «Титанік» зіштовхнувся з айсбергом у Північній Атлантиці і тієї ж ночі потонув. Загинуло, за різними даними, від 1490 до 1635 осіб.

1927 — у Швеції зійшов з конвеєра перший автомобіль Volvo.

1956 — в Чикаго продемонстрували перший відеомагнітофон.

1961 — у Москві відбулася урочиста зустріч першого космонавта Юрія Гагаріна.

1983 — у Великій Британії надійшов у продаж перший радіотелефон .

1991 — з музею ван Гога в Амстердамі викрали 20 картин загальною вартістю $500 млн.

2022 — українські Сили оборони знищили флагман Чорноморського флоту росії крейсер «Москва».

Хто народився 14 квітня

1527 — Абрагам Ортеліус, фламандський картограф, видавець першого атласу.

1629 — Хрістіан Гюйгенс, нідерландський фізик, механік, астроном.

1695 — П’єтро Гварнері, італійський скрипковий майстер.

1862 — Петро Столипін, російський державний діяч, міністр внутрішніх справ, прем’єр-міністр Росії (1906—1911), ініціатор аграрної реформи. Вбитий і похований у Києві.

1945 — Річі Блекмор, британський рок-музикант, гітарист, учасник гуртів Deep Purple, Rainbow.

1973 — Едрієн Броуді, американський актор.

1985 — Олена Костевич, українська спортсменка, стрілець з пістолета, олімпійська чемпіонка 2004 року.

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