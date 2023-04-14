Карта бойових дій в Україні станом на 14 квітня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив дані про ситуацію на фронті станом на ранок 14 квітня. Росіяни зосередились на веденні наступу на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 49 атак противника.

Стежити за змінами лінії фронту в Україні можна за допомогою онлайн-карти Deep State. На ній синім кольором позначена територія, звільнена за два останні тижні; зеленим — раніше звільнена територія; червоним — окупована територія; рожевим — територія, що потребує уточнення.

Протягом минулої доби противник завдав 19 авіаційних ударів, здійснив 39 обстрілів з РСЗВ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Протягом минулої доби росіяни здійснили обстріли населених пунктів Галаганівка Чернігівської області, Студенок, Іскрисківщина та Волфине Сумської області, а також Уди, Козача Лопань, Тернова, Стариця, Гатище, Миколаївка і Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку вогню з боку окупантів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка. Артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку бої за місто Бахмут тривають. Загарбники атакували у районах Богданівки та Предтечиного, успіху не мали. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Хромове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора, Новодмитрівка, Курдюмівка, Північне та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Сєверного, здійснив артилерійські обстріли, зокрема, Новокалинового, Степового, Авдіївки, Сєверного, Первомайського, Нетайлового, Карлівки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили атаки в районі населеного пункту Мар’їнка Донецької області. В той же час, ворожих обстрілів зазнали населені пункти Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку окупанти обстріляли населені пункти Шахтарське, Велика Новосілка, Вугледар, Новоукраїнка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках ворог вів й продовжив обстрілювати населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Ольгівське, Червоне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Чарівне, Мала Токмачка, Новоданилівка, Оріхів, Новоандріївка, Степногірськ Запорізької області, Степанівка, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

Українська авіація завдала три удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад боєприпасів, а також радіолокаційну станцію та станцію радіоелектронної боротьби.

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