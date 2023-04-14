Журналісти показали українських політиків та бізнесменів у Куршевелі під час війни (відео)

У французькому Куршевелі помітили українських політиків, бізнесменів та їхні родини, які навіть під час повномасштабного вторгнення відвідують елітний гірськолижний курорт.

Про це йдеться в розслідуванні «УП».

Так, у шале «Панда», яке розташовується у найдорожчій частині курорту, помітили сестру Ігоря Коломойського Ларису Чорток разом з чоловіком Володимиром. Крім того, у будинок мінімум два рази протягом зими приїжджав син Коломойського Також журналісти побачили візит брата чоловіка сестри Ігоря Коломойського — Олександра Чортока.

Розслідувачі з’ясували, що у сусідньому шале «Олександра» проживає Андрій Веревський. У 2022 році він посів 16 місце у списку найбагатших українців Forbes. Самого бізнесмена помітили сірому Mercedes неподалік будинку, також біля шале і бачили і сина Веревського.

Неподалік розташоване ще одне шале, яким володіє компанія Вікторії Тігіпко. Попри те, що вартість маєтку оцінювали у €5 млн, вона придбала його за €1 євро через борги компанії.

Крім того, журналісти з’ясували, що готель у центрі Куршевеля Grandes Alpes належить керівнику інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепі. У інтерв’ю він заявляв, що вже не має нерухомості закордоном, але нібито не встиг розібратися з документами.

Також розслідувачам вдалося побачити на курорті депутата-втікача Олександра Онищенка, який перебуває у розшуку.

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