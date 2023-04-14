Уранці у Мелітополі пролунав надпотужний вибух біля залізничного депо — Федоров

Сьогодні, 14 квітня, уранці в окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух у районі залізничного депо, де росіяни зберігають свою техніку.

Про це в ефірі телемарафону розповів мер міста Іван Федоров.

«Ранок для ворога розпочався зовсім негарно — у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці і залізничного депо. Деталі повідомимо згодом. Але ворог там концентрує техніку і боєприпаси. І на базі депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована», — розповів Федоров.

За словами колаборанта Володимира Рогова, уранці нібито вибухнув газовий балон в одному з гаражів на вулиці Радищева, 58. Поранений нібито господар будинку.

Також Федоров розповів, що напередодні увечері біля аеродрому у місті чули перестрілку і вибухи. Ймовірніше, що окупанти «щось не поділили між собою».

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