Буданов оцінив вплив витоку документів США на контрнаступ України

Росії на користь витік секретних документів США, але це не вплине на результат контрнаступу ЗСУ.

Про це у інтерв’ю ABC News розповів очільник ГУР Кирило Буданов.

«Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування…У нас є зв’язок з відповідними службами в США — і буквально з перших годин ми почали розмовляти», — заявив керівник розвідки.

Водночас Буданов зазначив, що вплив «злитих» документів на хід війни не суттєвий. Також на його думку, немає «жодних ризиків», що ця історія зашкодить відносинам України та Сполучених Штатів.

«Якщо є проблема, вона буде вирішена. Якщо проблеми не буде, то ще краще. Це не зможе вплинути на реальні результати наступальної операції», — зауважив очільник розвідки.

Буданов додав, що проведення успішного контрнаступу необхідне «не лише українцям, але й союзникам», які постачають боєприпаси.

«Без перемог рано чи пізно постане питання, чи варто продовжувати підтримувати Україну», — додав глава ГУР.

Нагадаємо, ЗМІ повідомляли, що Україна змінила військові плани через «витік» даних Пентагону.

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