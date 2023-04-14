СБУ викрила агента рф, який шукав слабкі місця на українсько-російському кордоні

Служба безпеки викрила ще одного агента фсб, який розвідував місця базування українських військових у прикордонних районах на Сумщині.

Про це повідомили в СБУ.

Росіяни завербували місцевого жителя ще до початку повномасштабної війни, коли він їздив до рф. Там він підтримував контакт з росіянином, що працював на фсб.

Після 24 лютого зраднику доручили збирати розвіддані про місця базування українських військових у прикордонних районах північно-східної частини України. Його цікавило розташування укріпрайонів, фортифікаційних споруд та наявне озброєння українських захисників на Сумщині.

Аби зібрати інформацію агент об’їжджав область та під виглядом розмов на побутові теми розпитував про присутність військових у місцевих. Згодом ці координати він позначав на електронній карті та передавав фсб.

Правоохоронці затримали фігуранта затримали зловмисника під час виконання розвідувального завдання. Під час обшуків у зловмисника знайшли мобільні телефони та комп’ютерну техніку із доказами діяльності на користь окупантів.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за держзраду, вчинену в умовах війни. Його взяли під варту.

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