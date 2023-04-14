Україна повернула тіла ще 82 полеглих військових

Сьогодні, 14 квітня, в Україну вдалося повернути тіла 82 загиблих українських захисників.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.

«Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулась за сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами», — йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначили, що тіла передавали відповідно до норм Женевської конвенції.

Попередній обмін загиблими військовими відбувся 24 березня. Тоді додому вдалося повернути 83 тіла захисників.

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