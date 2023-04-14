Прикордонники затримали у Києві священника УПЦ МП із трудовою книжкою рф (фото)

На в’їзді в Київ прикордонники виявили священника УПЦ МП, в телефоні якого виявили компрометуючі матеріали російського спрямування.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зазначають, що священник народився у росії, але має український паспорт і проживає в Україні.

Згідно з відмітками у закордонному паспорті востаннє він перетинав кордон з рф у 2021 році. Також чоловік мав трудову книжку рф, в якій зазначено, що до 2016 року він працював на одному з заводів в країні-агресорці.

Також у телефоні священнослужителя виявили підписки на пропагандистські Telegram-канали, квитанції про оплату в банку росії, номери російських операторів та листування, де чоловік цікавиться правилами в‘їзду на територію рф.

Він розповів, що зараз несе службу в одному з монастирів на Київщині та займається підприємницькою діяльністю — виготовляє вироби з металу. Для подальшої перевірки священнослужителя передали компетентним органам.

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