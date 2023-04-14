Торговельні мережі України домовились про забезпечення стабільного постачання продуктів в умовах війни

Продуктові торговельні мережі України об’єднали зусилля для забезпечення стабільного постачання продуктів харчування в умовах воєнного стану.

Представники продуктового рітейлу підписали меморандум, за яким умови оплати за договорами поставки базових харчових продуктів вітчизняного виробництва не перевищуватимуть 30 календарних днів, повідомляє rau.ua.

Документ набуде чинності з дня отримання висновків Антимонопольного комітету України щодо відповідності дій суб’єктів господарювання положенням Закону України «Про захист економічної конкуренції».

До списку товарів, на які поширюватиметься дія меморандуму, увійшли такі товари вітчизняного виробництва (крім товарів, маркованих як «органічна продукція»):

крупи гречана, пшенична, ячна, горохова, перлова,

цукор-пісок буряковий,

борошно пшеничне,

хліб, батон,

макаронні вироби з м’яких сортів,

вермішель з борошна пшеничного вищого сорту,

молоко (окрім тривалого зберігання),

сир кисломолочний,

кефір у плівці,

масло вершкове жирністю 72,5%,

сметана у плівці,

яйця курячі (нефасовані) або категорії С1,

олія соняшникова рафінована,

м’ясо курятини,

м’ясо свинини,

овочі нефасовані борщового набору: картопля, морква, буряк, цибуля ріпчаста, капуста білокачанна,

вода мінеральна негазована.

Повідомляється, що закріплений меморандумом підхід дозволить збалансувати взаємовідносини між торговельними мережами та постачальниками для широкого кола вітчизняних виробників харчових продуктів.

Документ покликаний забезпечити підтримку вітчизняних виробників та стабільність ланцюгу постачання базових продуктів харчування.

Над документом працювали представники торговельних мереж АТБ, Сільпо, Ашан, Novus, Varus, Коло.

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