Російський військовий спецназ «спустошений» у війні в Україні — витік даних Пентагону

Російські бригади спецпризначення «спустошені» у ході вторгнення в Україну. Про це пише The Washington Post з посиланням на «злиті» у мережу секретні документи Пентагону.

Про загальні втрати вбитими та пораненими у них не говориться, однак зазначається, що, наприклад, лише одна 346-а окрема бригада спецпризначення знищена майже у повному складі.

«Втрачена майже вся бригада, залишилося у строю лише 123 осіб із розгорнутих 900», — йдеться у матеріалах з посилання на дані перехоплення розвідки.

Масштаб втрат також ілюструють супутникові фото бази 22-ї окремої бригади спецпризначення до вторгнення та наприкінці літа 2022 року. Американські чиновники підрахували, що після повернення з України у підрозділі залишилися менше половини тактичних машин «Тигр».

«Оцінки показують, що 22-а і дві інші бригади спецпризначення вибули на 90-95 відсотків», — пише видання, не уточнюючи, про які саме параметри йдеться. Також у документах Пентагону зазначається, що «усі, крім однієї, з п’яти бригад спецпризначення, які повернулися з бойових дій в Україні наприкінці літа 2022 року, значно постраждали».

Причинами таких втрат називається використання спецпризначенців у якості передових піхотних підрозділів на початку вторгнення.

«Швидке виснаження російських підрозділів спецпризначення від самого початку змінило динаміку війни, серйозно обмеживши можливості Москви використовувати таємну тактику для підтримки звичайних бойових операцій», — пише видання.

Аналітики Пентагону також вважають, що приголомшливі втрати, які зазнали ці підрозділи, обмежать їхню ефективність і в інших частинах світу, де діють російські сили.

Відзначимо, що в іншому опублікованому у мережі документі називалися оцінки Пентагону щодо загальних втрат росії та України у війні (без уточення, станом на яку дату). Відповідно до них, рф втратила 189,5–223 тис. осіб, з яких 35,5 — 43 тис. вбитими. Втрати України оцінили у 124,5-131 тис. осіб, з них — 15,5-17,5 загиблими.

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