У Львові затримали підозрюваного у підпалі церкви УГКЦ (фото)

У Львові затримали 31-річного чоловіка за підозрою у підпалі дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ.

Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

Підозорюваного розшукали за допомогою камер відеоспостереження. Ним виявився мешканець Закарпаття.

«Злочин зухвалий і нехарактерний для Львівщини, ще й вчинений напередодні Великодня. Наші оперативники спрацювали швидко, у встановленні місця перебування зловмисника дуже допомогли камери відеоспостереження. Далі працюватимуть слідчі — з’ясують мотиви та всі інші обставини вчинення цього злочину», — розповів керівник поліції Львівщини Олександр Шляховський.

Інцидент трапився близько 4 ранку. Тоді підпалили двоє бічних дверей в церкві Різдва Пресвятої Богородиці.

Служба охорони миттєво викликала рятувальників, які за 10 хвилин ліквідували пожежу. Усередині храм не постраждав. На місці знайшли зв’язаний одяг, який, ймовірно, став причиною загоряння.

За фактом підпалу слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Затриманому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.