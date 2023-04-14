У Києві представили виставку творів Марії Примаченко «Людям на радість»

У Національному музеї українського народного декоративного мистецтва представлено виставку творів Марії Примаченко «Людям на радість».
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.
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“Уперше в залах Національного музею українського народного декоративного мистецтва представлено виставку творів Марії Примаченко «Людям на радість», – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що експозиція презентує 22 твори із однойменного циклу, які було представлено у 1966 році у Спілці художників України і за які художниця була удостоєна звання лауреата Державної премії імені Т. Г. Шевченка (тепер – Національна премія України імені Тараса Шевченка).
У колекції Національного музею українського народного декоративного мистецтва зберігається одна з найбільших частин творчого доробку Марії Примаченко – 650 творів 1935–1987 років.
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