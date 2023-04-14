Китай не поставлятиме зброю «сторонам конфлікту» в Україні — голова МЗС КНР

Китай не продаватиме зброю сторонам, залученим до війни в Україні, і регулюватиме експорт товарів подвійного цивільного та військового призначення.

Про це заявив міністр закордонних справ КНР Цінь Ган на спільному брифінгу зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок, пише AP.

«Щодо експорту військової продукції Китай дотримується розважливого і відповідального підходу. Китай не буде надавати зброю відповідним сторонам конфлікту, а також керуватиме і контролюватиме експорт товарів подвійного призначення відповідно до законів і правил», — сказав китайський міністр.

Цінь Ган також повторив офіційну позицію Пекіну про готовність допомогти у мирному вирішенні конфлікту

Бербок у свою чергу «задалася питанням, чому китайська позиція досі не включає заклик до агресора, росії, припинити війну.

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