BBC назвала українських зірок, які виступатимуть у півфіналах Євробачення

Британська корпорація BBC оголосила список зірок, серед яких і українські музиканти, які виступлять під час перформанісів півфіналів пісенного конкурсу Євробачення-2023.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє BBC.

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На початку пісенного конкурсу Євробачення перший півфінал (9 травня) відкриється ведучою Юлією Саніною з гурту The Hardkiss з піснею «Маяк». Цей виступ багато в чому символізує те, як Велика Британія «об’єднана музикою» з Україною через проведення Євробачення 2023 року від імені переможців 2022 року.

Також під час перерви між піснями учасників від різних країн виступить британська зірка Ріта Ора.

Пізніше українська співачка Alyosha, яка представляла Україну на Євробаченні-2010, заспіває разом із ліверпульською співачкою та автором пісень Ребеккою Фергюсон.

У другому півфіналі (11 травня) буде проведений перформанс «Музика єднає покоління» про зв’язок між поколіннями українців і музикою, яку вони люблять.

Марія Яремчук, яка представляла Україну на Євробаченні-2014, очолює сучасний монтаж деяких із найвідоміших музичних творів країни. Перформанс завершується приголомшливим спільним виступом репера OTOY, 14-річної української представниці дитячого Євробачення Злати Дзюньки та Марії Яремчук. Разом вони показують, що для поколінь українців музика є світлом, яке долає темряву.

Крім того, у перерві півфіналу виступ під назвою «Будь ким хочеш» відзначить, що Євробачення є місцем для всіх.