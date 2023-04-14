Зірка «Зоряних воєн» Марк Гемілл зустрівся онлайн із українськими військовими

Зірка “Зоряних воєн” та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл зустрівся онлайн з українськими військовими.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Воїни розповіли Марку про конкретні кейси, як розвідувальні дрони зберігають життя не тільки військовим, а й цивільним. Подякували за збір на потужні безпілотники RQ35 Heidrun. Актор зібрав на них уже понад 705 тис. доларів і продовжує це робити», – зазначив Федоров.
Гемілл підкреслив, що не сумнівається в перемозі України та допомагатиме стільки, скільки буде потрібно. Також він назвав українських військових справжніми героями.
На зустрічі були присутні військовослужбовці 92-ї окремої механізованої бригади імені Івана Сірка, 45-ї окремої артилерійської бригади, аеророзвідки 98-го батальйону, 47-ї бригади «Маґура», 21-го окремого батальйону «Сармат», 25-ї окремої повітряної десантної бригади, спецпідрозділу «Омега», 120-го розвідувального батальйону та 93-ї бригади «Холодний Яр».
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