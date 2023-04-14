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«Мавка. Лісова пісня» 20 квітня вийде у прокат в Італії

14.04.2023

Анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» вийде у широкий кінотеатральний прокат в Італії 20 квітня. 

 Як передає Amazing Ukraine, про це інформує пресслужба Державного агентства з питань кіно у Фейсбуці.

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«До старту прокату автори MAVKA презентували офіційний трейлер стрічки, яка в Італії отримає назву MAVKA E LA FORESTA INCANTATA», – повідомили у відомстві.

Також зазначається, що до дублювання мультфільму долучилась блогерка та ілюстраторка Francesca Presentini, яка озвучила Русалку Водяницю.

Як повідомлялося, анімаційний фільм «Мавка. Лісова пісня» створений за підтримки Держкіно та Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Кінотеатральну дистрибуцію в Україні здійснює FILM.UA Distribution та Kinomania Film Distribution.

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