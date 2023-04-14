Норвегія може створити серіал про культурні та історичні зв’язки з Україною

Норвегія зацікавлена у створенні серіалу про культурні та історичні зв’язки з Україною.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

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У середу, 12 квітня, у МКІП відбулася зустріч заступниці міністра культури та інформаційної політики Галини Григоренко з послом Королівства Норвегія в Україні Еріком Сведалом та керівником норвезької телевізійної виробничої компанії Huldra Film Гаральдом Омландом.

Посол заявив, що Омланд виявляє щирий інтерес до історичних зв’язків між Україною та Норвегією, зокрема цікавиться Гаральдом Суворим, який одружився з однією із доньок Ярослава Мудрого Єлизаветою (Еллісів) та згодом став Королем Гаральдом ІІІ майже тисячу років тому.

«Зважаючи на те, що норвезький історичний фокус головним чином зосереджувався на експансії вікінгів на захід, пан Омланд вважає за потрібне приділити більше уваги їхнім подорожам на схід та зв’язкам із Київською Руссю та Візантійською імперією. Він має на меті створення документально-драматичного серіалу про Гаральда Суворого, який буде частково вироблено в Україні та розповідатиме про надзвичайну важливість історичних контактів Норвегії та Київської Русі, їхній вплив на формування нації Норвегії», – зазначив Сведал.

Своєю чергою, Григоренко привітала таку ініціативу, акцентувавши увагу на важливості залучення до створення серіалу українських істориків та вчених.

«Подібні проєкти важливі як для привернення уваги до спільної історії двох країн, так і до висвітлення факту того, що Київська Русь та Україна завжди були невід’ємною частиною європейської історії. Крім того, це протидія російським історіографічним намаганням викривити та привласнити історію Київської Русі виключно російській імперії», – заявила заступниця міністра.