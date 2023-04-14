Україну на Лондонському книжковому ярмарку представлятиме 21 видавництво

Україну на Лондонському книжковому ярмарку, що відбудеться з 18 по 20 квітня в Olympia London, представлятиме 21 видавництво.

Як передає Amazing Ukraine, про це інформує пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики.

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«Завдяки співпраці УІК з партнерами українським авторам вдасться розповісти свою історію на одному з найважливіших культурних майданчиків — Лондонському книжковому ярмарку. З початком війни наша реальність змінилася: ми стали свідками того, що соціальні мережі приховують, позначаючи фото як Sensitive Content. Наша правда спрямована не на те, щоб вражати, а на те, щоб свідчити про злочини, які щодня вчиняють росіяни проти українців та української культури», – зазначила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль.

Як повідомляється, за підтримки організаторів ярмарку, Україні безплатно надано стенд площею 49,5 кв. м під номером 2B01. Водночас Україна матиме особливий статус: Guest Spotlight («Країна у фокусі уваги»).

Також у відомстві зазначають, що основною темою стенду стане експозиція «Зруйнована бібліотека», що містить меблі зі зруйнованих книгозбірень України. Водночас гасло – «Чутливий вміст» (Sensitive Content) – має на меті привернути увагу міжнародної спільноти до руйнування українських бібліотек унаслідок повномасштабного вторгнення росії.

У МКІП зауважують, що у партнерстві з PEN Ukraine під час роботи стенду триватиме збір коштів на підтримку пошкоджених українських бібліотек, до якого зможуть долучитися всі учасники та відвідувачі ярмарку.

Цьогоріч на українському колективному стенді будуть представлені близько 300 книжок від 21 видавництва, зокрема, «Артбукс», «АССА», «Навчальна книга — Богдан»,«Ковчег Україна», «Наш формат», «Ранок», «Саміт-книга», «Час майстрів», видавництво «їzhak», ist publishing, «Парасоля», Видавництво «ТУТ», CP Publishing, Harvard Ukrainian Research Institute.

«Ми маємо честь вітати Україну в ролі нашого гостя в центрі уваги та раді прийняти українських видавців і багатьох україномовних осіб як особисто, так і віртуально, оскільки вони досліджують багату літературну культуру своєї країни, а також вплив війни на літературний продукт та розмови. З сотнями доповідачів і десятками тем програма Лондонського книжкового ярмарку обіцяє безліч глибоких дискусій про кожен з аспектів галузі, що спонукає до роздумів», – зазначив директор Лондонського книжкового ярмарку Ґарет Реплі.

Очікується, що ярмарок збере понад 25 000 відвідувачів — професіоналів видавничої справи зі 135 країн. Участь у роботі візьмуть представники 1000 організацій із 60 країн. Загальна програма ярмарку містить 220 заходів.

Український стенд на Лондонському книжковому ярмарку організували спільними зусиллями УІК і МКІП, МЗС, Посольства України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Лондонського книжкового ярмарку, Британської Ради, Українського інституту, PEN Ukraine та English PEN, Українського інституту в Лондоні, Culture Ambassador, Львівського БукФоруму, Українсько-єврейської зустрічі, Української бібліотечної асоціації та Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів.