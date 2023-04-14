У ДСНС назвали райони, яким загрожує підтоплення

Протягом 14-17 квітня існує зазроза затоплення в окремих районах десяти областей та Києва. Про це попереджає пресслужба ДСНС.
Так, через підвищення рівня води у річках та водоймах внаслідок тривалих опадів:
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триватиме часткове затоплення окремих населених пунктів водами Дніпра та Сожу у ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки — червоний);
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збережеться затоплення сільгоспугідь та господарських споруд у прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi;
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можливе затоплення сільгоспугідь та господарських споруд в Луцькому районi Волинської та Сарненському районi Рiвненської областi;
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внаслідок скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних та прируслових територій у прирічкових населених пунктах на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та можливе затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища у Запорізькій області.
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внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.
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у результаті пропуску повеневих вод Дністровською ГЕС можливе початкове затоплення прилеглих до Дністра ділянок та господарських об’єктів у Вінницькій області.
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