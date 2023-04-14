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У ДСНС назвали райони, яким загрожує підтоплення

14.04.2023

Протягом 14-17 квітня існує зазроза затоплення в окремих районах десяти областей та Києва. Про це попереджає пресслужба ДСНС.

Так, через підвищення рівня води у річках та водоймах внаслідок тривалих опадів:

  • триватиме часткове затоплення окремих населених пунктів водами Дніпра та Сожу у ряді прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (ІІІ рівень небезпеки — червоний);

  • збережеться затоплення сільгоспугідь та господарських споруд у прирiчкових населених пунктах Ковельського та Камiнь-Каширського районiв Волинської областi;

  • можливе затоплення сільгоспугідь  та господарських споруд в Луцькому районi Волинської та Сарненському районi Рiвненської областi;

  • внаслідок скидів води при пропуску весняного водопілля через водосховища Дніпровського каскаду триватиме затоплення заплавних та прируслових територій у прирічкових населених пунктах на Кременчуцькому, Кам’янському, Дніпровському водосховищах у Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та можливе затоплення заплавних ділянок уздовж Каховського водосховища у Запорізькій області.

  • внаслідок пропуску весняного водопілля через Київську ГЕС у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах Київської області триватиме затоплення заплавних територій та відмічатиметься часткове затоплення низьких ділянок у ряді прирічкових населених пунктів.

  • у результаті пропуску повеневих вод Дністровською ГЕС можливе початкове затоплення прилеглих до Дністра ділянок та господарських об’єктів у Вінницькій області.

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