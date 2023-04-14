Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну «неіснуючою у фінансовому сенсі країною». Таку заяву він зробив у ефірі радіо Kossuth, пише 24.hu.

«Україна у фінансовому сенсі неіснуюча країна, вона не може сама себе фінансувати. Питання стоїть про те, чи ми утримуємо Україну, чи ні. Щойно ми скажемо «ні» — війна закінчиться», — сказав він.

За словами Орбана, Європа «платить українцям пенсії і зарплати, підтримує державне управління України та охорону здоров’я» і це не може тривати нескінченно. При цьому він не забув повторити свої традиційні закиди про нібито утиски угорців в Україні.

«Угорські платники податків також підтримують Україну через спільний європейський бюджет. Тому погано, що в Україні досі переслідують угорську меншину», — сказав Орбан.

Заяву угорського прем’єрп вже схвально оцінив заступник голови Радбезу рф дмитро медведєв.

«Молодець, сміливо і точно для європейського політика. Можна лише додати, що як тільки закінчиться західне фінансування, закінчиться сама Україна», — цитують його словам росЗМІ.

В українському МЗС тим часом слова Орбана назвали «черговою антиукраїнською заявою». Олег Ніколенко, речник міністерства, нагадав, що Угорщина сама отримує великі кошти від ЄС для підтримки економічної стабільності, та додав, що підтримка України — не благодійність, а інвестиції Європи у власну безпеку.

«Угорська влада має бути вдячна за те, що на тлі безпрецедентної російської агресії українці, ціною власних життів, тримають мирне небо над Будапештом та іншими європейськими містами», — наголосив він.

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