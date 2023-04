Місія Juice: що відомо про політ до Юпітеру, який розпочався з малюнком українки (фото, відео)

14 квітня Європейське космічне агентство (ESA) запустило свою першу за 12 років місію до Юпітеру.

Французька ракета «Arian-5» успішно стартувала з космодрому в Французькій Гвіані. Вона вивела у космос міжпланетну станцію Jupiter Icy Moons Explorer або скорочено JUICE. Очікується, що апарат досягне Юпітеру до 2031 року.

Another view of @ariane5 #VA260 liftoff and ascent.

— ESA (@esa) April 14, 2023

Separation is now confirmed for our incredible passenger #ESAJuice!

— Arianespace (@Arianespace) April 14, 2023

Малюнки українки Ярини Закалюжної для місії JUICE

На корпусі ракети «Arian-5» зобразили малюнок 8-річної житомирянки Ярини Закалюжної, який у 2021 році переміг у міжнародному конкурсі ESA. Участь у змаганні тоді взяли понад 2600 дітей з 63 країн світу.

На малюнку зображено, як планета Земля передає Юпітеру корабель, який буде її досліджувати, а його супутники дивляться, що відбувається. Один супутник дуже злякався, другий – здивувався, а третій – заснув.

У Житомирській ОВА розповіли, що одна із мрій Ярини – дочекатися завершення польоту, який триватиме до 2031 року та очікувати прибуття на Землю, з нагоди її 18-го дня народження.

Що відомо про місію JUICE

Проєкт JUICE затвердили у 2012 році. Станом на початок 2023 року на його реалізацію витратили 1,6 млрд євро.

Дослідницький апарат має подолати 600 млн км та у 2031 році вийти на орбіту Юпітера. Для цього йому доведеться здійснити кілька гравітаційних маневрів навколо Землі та Венери, що дозволить набрати більшу швидкість польоту.

Перші 3-4 роки JUICE проведе обертаючись навколо Юпітера, здійснюючи близькі прольоти біля трьох його супутників — Європи, Каллісто та Ганімеда.

🎧 We've updated our #ESAJuice @spotify playlist if you need some tunes to get through today's launch attempt 😉

🌩️🤛 Cloudbusting

🔁 Do it Again

❤️ Friday I’m in Love

🚀 We’ve gotta get out of this place

▶️ https://t.co/PtHQEacAF0 pic.twitter.com/i1tigzmYOf

— ESA's Juice mission (@ESA_JUICE) April 14, 2023

Приблизно у 2035 році апарат має вийти на орбіту Ганімеда — найбільшого супутника у Сонячній системі. У разі успіху JUICE стане першим в історії космічним апаратом, що почне обертатися навколо супутника іншої планети.

Головне завдання місії — підтвердити наявність підземних океанів на супутниках Юпітера, а також пошуки там ознак позаземних мікроорганізмів.

Ракета з апаратом мала стартувати 13 квітня, але в останній момент запуск перенесли через загрозу удару блискавки. Наступна спроба 14 квітня виявилася вдалою.

