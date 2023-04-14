Неймовірний рецепт ковбасок на Паску

Якщо ви хочете спробувати щось зовсім незвичайне, ми пропонуємо рецепт ковбасок на Пасху з козячого м’яса та фенхелю.

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Ось як його приготувати:

Інгредієнти:

1 кг козячого м’яса (без кісток)

1 чайна ложка кмину

1 чайна ложка коріандру

1 чайна ложка сілі

1 чайна ложка чорного перцю

1 чайна ложка паприки

1 чайна ложка фенхелю

2 столові ложки олії

1/2 склянки холодної води

штучна ковбасниця або мотузка для обв’язування ковбасок

Інструкції:

Наріжте козяче м’ясо на кубики та пропустіть через м’ясорубку.

Додайте до м’ясної маси всі приправи та олію, і добре перемішайте.

Додайте холодну воду та знову перемішайте, доки маса не стане однорідною.

Наповніть штучну ковбасницю масою або скрутіть її вручну, обв’язавши мотузкою на кожному кінці.

Приготуйте ковбаски в киплячій воді протягом 20-30 хвилин.

Вийміть ковбаски з води та дайте відпочити у холодильнику протягом години перед сервіруванням.

Ці ковбаски на Пасху з козячого м’яса та фенхелю матимуть виразний смак та аромат. Вони підійдуть як для перекусу під час святкового обіду, так і для закуски на святковому столі.