Неймовірний рецепт ковбасок на Паску

Якщо ви хочете спробувати щось зовсім незвичайне, ми пропонуємо рецепт ковбасок на Пасху з козячого м’яса та фенхелю.
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Ось як його приготувати:
Інгредієнти:
- 1 кг козячого м’яса (без кісток)
- 1 чайна ложка кмину
- 1 чайна ложка коріандру
- 1 чайна ложка сілі
- 1 чайна ложка чорного перцю
- 1 чайна ложка паприки
- 1 чайна ложка фенхелю
- 2 столові ложки олії
- 1/2 склянки холодної води
- штучна ковбасниця або мотузка для обв’язування ковбасок
Інструкції:
Ці ковбаски на Пасху з козячого м’яса та фенхелю матимуть виразний смак та аромат. Вони підійдуть як для перекусу під час святкового обіду, так і для закуски на святковому столі.
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