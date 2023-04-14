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Неймовірний рецепт ковбасок на Паску

14.04.2023

Якщо ви хочете спробувати щось зовсім незвичайне, ми пропонуємо рецепт ковбасок на Пасху з козячого м’яса та фенхелю.

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Ось як його приготувати:

Інгредієнти:

  • 1 кг козячого м’яса (без кісток)
  • 1 чайна ложка кмину
  • 1 чайна ложка коріандру
  • 1 чайна ложка сілі
  • 1 чайна ложка чорного перцю
  • 1 чайна ложка паприки
  • 1 чайна ложка фенхелю
  • 2 столові ложки олії
  • 1/2 склянки холодної води
  • штучна ковбасниця або мотузка для обв’язування ковбасок

Інструкції:

  • Наріжте козяче м’ясо на кубики та пропустіть через м’ясорубку.
  • Додайте до м’ясної маси всі приправи та олію, і добре перемішайте.
  • Додайте холодну воду та знову перемішайте, доки маса не стане однорідною.
  • Наповніть штучну ковбасницю масою або скрутіть її вручну, обв’язавши мотузкою на кожному кінці.
  • Приготуйте ковбаски в киплячій воді протягом 20-30 хвилин.
  • Вийміть ковбаски з води та дайте відпочити у холодильнику протягом години перед сервіруванням.

    • Ці ковбаски на Пасху з козячого м’яса та фенхелю матимуть виразний смак та аромат. Вони підійдуть як для перекусу під час святкового обіду, так і для закуски на святковому столі.

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