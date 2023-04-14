Київ оцифрував майже 23 тисячі дерев

У Києві продовжують наповнювати онлайн-мапу дерев. Вже оцифрували майже 23 тисячі зелених насаджень розповів голова управління екології КМДА Олександр Возний.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє Хмарочос.

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Інвентаризація усіх дерев, які перебувають на балансі міста, потрібна, щоб мати достовірну і точну інформацію про кількість та стан насаджень.

Мапа буде доступна онлайн для усіх киян. У відкритий доступ планують викласти її одразу після завершення воєнного стану. Карта міститиме фотографію кожного оцифрованого дерева, дані про його місцезнаходження (з прив’язкою до точних координат), вид, діаметр стовбуру, висота та стан насадження.

Минулого року призупинили наповнення ресурсу з безпекових міркувань. Нещодавно управління спільно з командою «Київ Цифровий» знайшли рішення, щоб поновити роботу.