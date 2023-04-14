Де та коли дивитися церемонію сходження Благодатнього вогню у 2023 році

У Велику Суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі відбудеться щорічна урочиста церемонія сходження Благодатного вогню.

Церемонія розпочнеться близько 12:30 за київським часом. Сходження Благодатного вогню можна буде спостерігати онлайн у YouTube та соцмережах.

Сходження Благодного вогню у 2023 році: особливості церемонії

У 2023 році ізраїльська поліція суттєво обмежила присутність вірян у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі — не більше 1800 осіб у середині, та 1200 — поряд зі святинею. У минулі року церемонію дозволялося відвідати 10 тисячам осіб.

Правоохоронці пояснили такі обмеження турботою про безпеку вірян.

Також влада Ізраїлю взагалі закрила Храмову гору для іудеїв і туристів-немусульман до кінця Рамадану, який триватиме до 21 крвітня.

Нагадаємо, 5 квітня у мечеті Аль-Акса, розташованій на Храмовій горі, 5 квітня сталися сутички між ізраїльськими силами безпеки та палестинцями, які забарикадувалися у храмі. За даними влади, було заарештовано щонайменше 400 осіб.

Що таке Благодатний вогонь

Згідно з біблійними переказами, апостол Петро увійшов до печери, де лежало тіло Ісуса Христа після страти. Він побачив яскраве світло, яке осяяло труну.

У пам’ять про ті події проводиться урочиства млужба Великої суботи у храмі Гробу Господнього, яка символічно зображує Страсті Христові, Поховання та Воскресіння Ісуса Христа. Винесення Благодатного Вогню (вогню із запалених свічок у Кувуклії символізцє вихід з Гробу Світла істинного, тобто Воскресіння Господа.

Як проходить церемонія сходження Благодатного вогню

Церемонія починається о 10:15 ранку за місцевим часом і загалом триває кілька годин. Основна частина розпочинається о 12:30.

Ось приблизний розклад церемонія сходження Благодатного вогню:

10:15 — процесія чолі з вірменським православним патріархом Єрусалима, пройшовши один раз навколо Кувуклії (головний вівтар Храму Гробу Господнього), переходить до Вірменського Бокового вівтаря храму Воскресіння.

11:00 — спільна церемонія запечатування Гробу.

11:30 — до храму входить молодь грецького патріархату, що скандує.

12:00 — у храм прибуває грецький православний патріарх Єрусалима.

12:10 — вірменське православне духівництво разом із представниками Коптської і Сирійської православних церков переходить із Вірменської Ризниці до Вівтаря Кафолікону, де робить своє традиційне звертання до грецького православного патріарха.

12:20 — служитель грецького патріархату вносить до Гробу Господнього закриту лампаду.

12:30 — починається хресний хід грецького православного духівництва. Процесія три рази проходить навколо Кувуклії. Грецький патріарх роздягається, стоячи перед Кувуклією, де йому допомагають його співслужителі.

12:55 — грецький патріарх молиться у Кувуклії. Перед церемонією його обов’язково обшукують, щоб він не мав сірників чи запальнички. У самому ж храмі усі свічки і лампадки повинні бути погашені. Вхід у Кувуклію зачиняється зсередини храму і на двері накладається воскова печатка. Після того, як вогонь зійшов, Патріарх запалює і виносить 33 свічки, що символізують кількість років життя Ісуса Христа..

13:10 — грецький православний патріарх зі своїми співслужителями залишає храм. Починається хресна хода вірменського православного духівництва й вірян, супроводжувана коптськими й сирійськими православними громадами. Молодь грецького патріархату залишає храм.

14:30 — завершується й вірменська церемонія, і вірменський патріарх полишає храм.

Після цього Благодатний вогонь розвозять по усьому світу. Минулого року його привезли представники УПЦ та ПЦУ.

Що буде, якщо Благодатний вогонь не зійде

За православними переказами, якщо Благодатний вогонь не зійде – розпочнеться Друге пришестя Ісуса Христа і кінець всього живого.

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