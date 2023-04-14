На Київщині та Вінниччині затримали чоловіків, які виманювали гроші у бійців ЗСУ та їхніх родичів

СБУ затримала на Київщині та у Вінниці злочинців, які намагалися видурювати гроші з бійців ЗСУ та їхніх родичів

Так, житель Бориспільського району хотів виманити гроші у брата свого односельця —молодшого сержанта ЗСУ, який не виходив на зв’язок після ворожого артобстрілу під Бахмутом.

За даними слідства, зловмисник повідомив родичу військового, що зниклий нібито перебуває у шпиталі на території Білорусі та потребує складної операції. Задля «порятунку» захисника шахрай запропонував переказати $2 тис. на власні банківські картки.

Проте співробітники СБУ своєчасно викрили і затримали зловмисника. Під час обшуків у нього знайшли три мобільні телефони та сім-карту, з якої зловмисник телефонував потерпілому; картки, на які надходили гроші, а також 90 набоїв різного калібру та бойову гранату.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 190 (шахрайство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Крім того, у Вінниці СБУ затримала керівника однієї з місцевих колекторських компаній.

Він вимагав від демобілізованого пораненого військовослужбовця ЗСУ сплатити 1 млн грн начебто протермінованого боргу його матері. У разі несплати погрожував фізичною розправою.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час отримання ним першої частини грошей у розмірі 200 тис. грн.

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах).

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