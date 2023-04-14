15 квітня 2023 року — яке сьогодні свято та які пам’ятні події сталися цього дня

Яке свято 15 квітня

Сьогодні — Всесвітній день культури і Всесвітній день мистецтва.

В США відзначають Національний день американської жестової мови.

В Казахстані і Грузії — День кохання.

В Боснія і Герцеговині — День армії.

В Північній Кореї — День Сонця, присвячений річниці дня народження Кім Ір Сена.

На Гаваях (США) відзначають День Отця Деміена Дея — на честь римо-католицького священика і місіонера, який помер 15 квітня 1889 року.

В американському бейсболі 15 квітня — це День Джекі Робінсона. Він був першим темношкірим бейсболістом Вищої бейсбольної ліги (MLB), його дебют стався 15 квітня 1947 року.

А у Великій Британії в цей день згадують жертв трагедії на стадіоні «Гіллсборо» в Шеффілді. 15 квітня 1989 року на півфінальному матчі Кубка Англії з футболу між «Ноттінгем Форест» і «Ліверпулем» сталася тиснява, в якій загинуло 96 уболівальників, ще 766 отримали поранення.

Яке релігійне свято 15 квітня

Сьогодні — Велика субота Страсної неділі перед святом Воскресіння Христова. Її ще називають Лазарева субота. В цей день віряни згадують диво воскресіння Ісусом праведного Лазаря. У суботу завершують фарбувати яйця і збирати великодній кошик. В церквах ввечері проводять Святу літургію, після якої оголошують благу звістку про Воскресіння Христове. Великий піст закінчується.