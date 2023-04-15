France 24 зняв пропагандистський сюжет з табору російських окупантів: реакція МЗС України

Журналісти телеканалу France 24 відвідали табір підготовки російських солдатів для війни проти України і використовували в сюжеті кремлівські наративи. У МЗС України нагадали знімальній групі про відповідальність.

Сюжет тривалістю 1 хвилина 34 секунди опублікований на сайті телеканалу 13 квітня. Матеріал англійською мовою вийшов під заголовком: «Війна в Україні: російські війська готуються до бою перед контрнаступом».

«Приблизно в 30 кілометрах від лінії фронту, в секретному місці, російські війська готуються до бою. Більшість солдатів тут не професіонали, вони призвані з Сибіру. Вони вже відвідали фронт, і тепер готуються туди повернутися», — йдеться у сюжеті.

При цьому в ролику окупанти хвалилися, що їх зброя краще західної, в тому числі танків Leopard. Також у сюжеті звучали окремі кремлівські наративи, а контрнаступ ЗСУ назвали «ворожим».

Трохи пізніше відео зникло з відеохостингу YouTube, а на сайті France 24 замість скандального матеріалу лише сторінка 404.

На матеріал французьких журналістів відреагував представник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Сюжет France 24 про російських військових, які готуються вбивати українців — ганьба журналістиці. Потрапляння на окуповані території без згоди України порушує українське законодавство, і причетні до таких дій відповідатимуть за законом», — написав дипломат у Twitter.

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