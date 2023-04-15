Окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області: є поранені

Напередодні, 14 квітня російські окупанти 69 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу. Загарбники випустили 447 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.
Про це повідомляє Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.
Зокрема, росіяни 9 разів обстріляли Херсон.
Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію річкового порту в Херсоні.
Через російські обстріли восьмеро людей отримали поранення.
Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.