Окупанти випустили майже 450 снарядів по Херсонській області: є поранені

Напередодні, 14 квітня російські окупанти 69 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу. Загарбники випустили 447 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації.

Про це повідомляє Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

Зокрема, росіяни 9 разів обстріляли Херсон.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію річкового порту в Херсоні.

Через російські обстріли восьмеро людей отримали поранення.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.