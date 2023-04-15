Український бізнес отримає підтримку від Єврокомісії на€7,5 мільйона

У межах програми ЄС «Єдиний ринок» український бізнес отримає підтримку від Європейської комісії у розмірі 7,5 млн євро.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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“Європейська комісія вже оголосила дві грантові пропозиції, спрямовані на підтримку українських підприємців. Ініціативи мають спільну назву «ReadyForEU» та загальний бюджет у 7,5 млн євро”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, йдеться про ініціативу «Бізнес-Міст» з бюджетом в 4,5 млн євро, в рамках якої надаватиметься фінансова підтримка українським МСП (в тому числі переміщеним компаніям, зареєстрованим в Україні, які зараз працюють з ЄС), які постраждали від війни. Метою цієї пропозиції є створення Консорціуму з організацій з підтримки бізнесу, який відбере до 1500 українських МСП, орієнтованих на зростання та сталий розвиток, які отримають пряму підтримку в розмірі до 2500 євро.

Така підтримка покриє витрати на дослідження європейського ринку для пошуку партнерів, юридичні, організаційні чи фінансові консультації щодо створення нової компанії або адаптації існуючої, консультації з прав інтелектуальної власності, відвідування європейських виставок та ярмарків тощо.

Інша ініціатива «Еразмус для молодих підприємців – Україна» з бюджетом 3 млн євро дозволить новим українським підприємцям отримати досвід ведення бізнесу в європейських країнах через діючу програму Еразмус для молодих підприємців. Цією можливістю зможуть скористатися до 430 нових українських підприємців.

Такі ініціативи в межах програми ЄС «Єдиний ринок» допоможуть українським підприємцям знайти нових ділових партнерів в ЄС та вийти на нові ринки. Разом з тим, це ще одна можливість для європейського бізнесу зміцнити бізнес-зв’язки з Україною, інвестувати в українські бізнес-проєкти та долучитися до відбудови України.

Програма Європейського Союзу «Єдиний ринок» – це програма фінансової підтримки ЄС з бюджетом 4,2 млрд євро, яка розрахована на 7 років (з 2021 по 2027 роки). Україна братиме участь у таких компонентах Програми, як зміцнення конкурентоспроможності та стійкості малих і середніх підприємств (близько 1 млрд євро), а також створення та поширення високоякісної європейської статистики (близько 546 млн євро).

Це забезпечить можливість надання різних форм підтримки бізнесу та дозволить Україні брати участь у розширеному партнерстві, спрямованому на розробку нової європейської статистики з використанням багатьох джерел даних, передових методів аналізу даних, смарт систем і цифрових технологій.

Зазначається, що полегшення доступу до ринків ЄС, сприяння розвитку підприємництва, вивчення досвіду ведення бізнесу у країнах ЄС та модернізація промисловості – ці та інші можливості будуть доступними для українського бізнесу в рамках Програми Європейського Союзу «Єдиний ринок». Наразі триває процес ратифікації відповідної угоди, підписаної у Києві на початку лютого.