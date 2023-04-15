Україна отримає ще $5 млрд від країн «Великої сімки» — Шмигаль

За результатами перемовин у межах Spring Meetings Україна отримає додаткову підтримку на суму понад $5 млрд.

Про це під час брифінгу українським та іноземним ЗМІ повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Міністри фінансів країн «Великої сімки» за результатами перемовин у рамках Spring Meetings запевнили у виділенні для України додаткової підтримки на суму понад $5 млрд. Зокрема, йдеться про додаткові пакети підтримки від Франції, Німеччини та Великої Британії.

Також прем’єр міністр України повідомив, що Швейцарія надасть Україні 1,8 мільярд франків протягом наступних шести років. Данія створює спеціальний фонд і планує наповнити його на один мільярд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

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