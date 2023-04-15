Канада передала Україні три навчальні симулятори стрільби з танків

На додачу до восьми переданих танків Leopard 2, Канада розгортає також три симулятори вогневих засобів для підготовки екіпажів українських танкістів, які працюватимуть з ними.

Про це оголосила Аніта Ананд, міністер оборони Канади.

«На додачу до восьми танків Leopard 2, які ми доставили у Польщу, Канада також розгорнула три симулятори вогневих засобів танка Leopard, щоб допомагати українським екіпажам танкістів освоїти керування і тактику», — написала Ананд, додавши, що Канада продовжить комплексну підтримку України.

Нагадаємо, раніше прикордонники показали, як проходить навчання бійців «Гвардії наступу».

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