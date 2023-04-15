Окупанти обстріляли автомобілі правоохоронців на Херсонщині: є поранені

Учора, 14 квітня, російські окупанти атакували з ударних безпілотників автомобілі працівників поліції на Херсонщині.

Про це повідомили у поліції Херсонської області.

Службова автівка правоохоронців потрапила під обстріл БПЛА у мікрорайоні Корабел. Унаслідок атаки постраждали двоє поліцейських, а автомобіль отримав механічні пошкодження.

Також боєприпас з дрону скинули на два автомобілі поліції у Бериславі. Унаслідок поранено одного правоохоронця, пошкоджені автомобілі.

Раніше у Бериславі під обстріл потрапила бригада швидкої допомоги. Медики прямували до жінки, яка була поранена у своєму будинку. Але автівку «швидкої» зачепили уламки, два фельдшери зазнали поранень.

Щодня Сhas News відбирає для вас найважливіші новини. Приєднуйтесь до нас у Facebook та Telegram, щоб нічого не пропустити.