У Бахмуті тривають безпрецедентні за останні роки криваві бої — Череватий

Росіяни продовжують зосереджувати свої зусилля на захопленні Бахмута. У місті тривають «безпрецедентні криваві бої».

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

«Сьогодні у міській забудові тривають безпрецедентні за останні роки криваві бої. Окупанти поставили за ціль — взяти це місто-фортецю, яке стало для них такою собі точкою безславності, за будь-яку ціну», — розповів він.

Череватий зауважив, що українські військові роблять усе можливе, аби сточувати боєздатність противника, відбити його живу силу та деморалізувати.

«Щодоби з кожним кутом цього міста вони це успішно роблять, намагаючись максимально завдати шкоди ворогу», — зауважив Череватий.

Він додав, що за добу окупанти завдали на напрямку 158 ударів ракетними військами та артилерією. Відбулося 17 боєзіткнень, 80 окупантів знищено, ще 100 — поранені. Також знищено чотири польові склади ворога.

Череватий зазначив, що другий за інтенсивністю дій ворога — Лимано-Куп’янський напрямок. За добу росіяни обстріляли позиції українських захисників тут 307 разів. Сили оброни у результаті зіткнення знищили 12 окупантів, 44 зазнали поранень.

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