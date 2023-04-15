Над створенням спецтрибуналу для росії працює 34 країни — Кулеба

Коста-Ріка готова приєднатися до групи країн, які працюють над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії рф.

Про це повідомив глава українського МЗС Дмитро Кулеба.

Так, до розробки трибуналу загалом доєдналося 34 країни.

«Під час нашої телефонної розмови міністр закордонних справ Арнольдо Тіноко повідомив мені, що Коста-Ріка вирішила приєднатися до Core Group щодо спецтрибуналу за злочин агресії проти України — збільшуючи загальну кількість країн до 34», — розповів Кулеба.

Раніше він повідомляв, що Гватемала стала першою країною Латинської Америки, яка підтримала створення Спецтрибуналу над рф.

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