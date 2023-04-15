Німецькі партнери націлені активно допомагати Сумщині

Перший заступник голови Сумської ОВА Тарас САВЧЕНКО зустрівся з представниками благодійної громадської організації «Меккенгайм Допомога» («Meckenheim hilft»), Німеччина

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Ключовими питаннями для обговорення під час зустрічі були:

постачання підрозділам ДСНС пожежних авто та техніки для розмінування;

допомога у відновленні медзакладів у прикордонних громадах та їх оснащення необхідним обладнанням.

Було прийнято рішення про:

подальше співробітництво з ГО «Меккенгайм Допомога» щодо гуманітарної підтримки Сумщини;

розвиток відносин в економічній сфері, зокрема опрацювання інвестиційних проектів.

Представлено перелік проектних ідей для реалізації за участі міжнародних партнерів, зокрема у галузі енергетики.

«Дякую керівнику ГО «Меккенгайм Допомога» Стефану ПОЛЮ ( Stefan Pohl ) за досягнуту домовленість щодо постачанням найближчим часом пожежних автомобілів та відповідної техніки для потреб Сумської області!», – підкреслив Тарас Савченко.