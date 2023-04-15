Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги.

Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».

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Після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку Шмигаль заявив, що мобілізація ресурсів для відновлення України є однією з головних тем його робочого візиту у Вашингтон.

“Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги”, – наголосив він

За словами премʼєр-міністра, “відновлення розпочинаємо вже зараз”. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови України потрібно $14 млрд.

“Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення”, – зауважив він.