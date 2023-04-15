Міжнародні партнери нададуть Україні $115 мільярдів – Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що міжнародні партнери нададуть Україні 115 мільярдів доларів довгострокової фінансової допомоги.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
Читай також: Мінвідновлення працює над запровадженням прозорих умов для ефективної відбудови
Після участі у круглому столі міністерського рівня на підтримку України в Світовому банку Шмигаль заявив, що мобілізація ресурсів для відновлення України є однією з головних тем його робочого візиту у Вашингтон.
“Міжнародні партнери нададуть Україні $115 млрд довгострокової підтримки. Це не просто забезпечить нашу фінансову стабільність, але й посилає чіткий сигнал Росії, що союзники України підтримуватимуть нас стільки, скільки буде потрібно. До повної перемоги”, – наголосив він
За словами премʼєр-міністра, “відновлення розпочинаємо вже зараз”. У 2023 році на проєкти швидкої відбудови України потрібно $14 млрд.
“Ведемо перемовини з партнерами, аби залучити всі необхідні кошти вже влітку цього року. Так зможемо виконати всі завдання в п’яти пріоритетних галузях відновлення”, – зауважив він.
- Великдень 2023: дата свята, традиції та звичаї
- «Воїни» від MEGOGO: дивіться новий документальний фільм виробництва студії MEGOGO ORIGINALS
- Привітання з Великоднем 2023: вірші та картинки
- У Таллінні обговорили включення української писанки до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО
- Українські роботодавці все частіше залучають чат-бот із штучним інтелектом ChatGPT
- «Мавка. Лісова пісня» стала лідером серед прем’єрних релізів у Франції
- Понад 600 українців отримають від держави мікрогранти на започаткування або розвиток бізнесу
- Зеленський і президентка Єврокомісії обговорили нові санкції проти рф
- У Франції видали підручник-самовчитель української мови