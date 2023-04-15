USAID передало рятувальникам 100 генераторів від фонду Говарда Баффета

Агентство США з міжнародного розвитку передало 100 генераторів Державній службі з надзвичайних ситуацій України від фонду Говарда Г. Баффета.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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«Чудове партнерство з фондом Говарда Г. Баффета на підтримку народу України. USAID Україна доставило 100 генераторів, які фонд передав ДСНС України, щоб надати можливість рятувальникам по всій Україні реагувати на наслідки російських обстрілів», – зазначила пані посол.
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