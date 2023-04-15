Херсонським дітям передали 692 гаджети від UNICEF та Міносвіти

Херсонським дітям, які належать до пільгових категорій, передали 692 гаджети. Частина з них – це планшети, а частина – хромбуки для дітей старшого шкільного віку.
Як передає Amazing Ukraine, про це повідомляє «Укрінформ».
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За підтримки Дитячого фонду ООН (UNICEF) та МОН сучасну комп’ютерну техніку отримали директори херсонських шкіл. Планшети та хромбуки роздадуть дітям, які територіально знаходяться у Херсоні, йдеться у дописі.
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