Обстріл Слов’янська: з-під завалів багатоповерхівки дістали ще два тіла

Кількість жертв унаслідок обстрілу Слов’янська з 14 квітня зросла до 11 осіб.

Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на ДСНС у Донецькій області.

Сьогодні, 15 квітня, з-під завалів п’ятиповерхового будинку дістали ще двох загиблих.

Уночі рятувальники дістали мертву жінку, а перед цим у швидкій помер дворічний хлопчик.

Також відомо, що 21 людина отримала поранення. Пошуково-рятувальна операція триває, під руїнами можуть перебувати декілька людей.

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