Російська армія завдала удару по Херсону: загинули мати та донька (фото)

Сьогодні, 15 квітня, удень окупанти обстріляли Херсон з артилерії. Загинуло дві жінки — мати та донька.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

«Напередодні Великодня російська армія вбила мати й дочку в Херсоні», — йдеться в повідомленні.

Росіяни поцілили у територію біля освітнього закладу у Таврійському мікрорайоні. Унаслідок влучання снаряду загинули 48-річна жінка та її 28-річна донька.

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