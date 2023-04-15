Росіяни хочуть мобілізувати колаборантів на окупованих територіях — ЦНС

Росіяни готують до мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на окупованих українських територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так звані «районні адміністрації» захоплених населених пунктів отримали від міноборони рф вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих «військкоматів».

Списки доручили подати в електронному форматі до 18 квітня.

Також необхідно зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій і також передати їх до місцевих «військкоматів».

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