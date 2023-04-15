Картинки з Великоднем 2023, з Пасхою – привітання та вірші

Великдень є дуже важливим святом для християн з усього світу. Люди святкують це свято в різних культурах та традиціях, але в основі святкування лежать спільні релігійні переконання. Це свято пов’язане зі спогадами про смерть та воскресіння Ісуса Христа, який помер за гріхи людей та знову ожив, даруючи надію на вічне життя.

Команда Amazing Ukraine зібрала чудову підбірку гарних привітань, які допоможуть вам оригінально привітати найрідніших.

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Христос Воскрес!

З нагоди світлого і радісного свята Великодня, я бажаю вам здоров’я, миру, благополуччя та щастя! Нехай цей день наповнить ваші серця любов’ю, добром та злагодою. Хай він стане початком нового життя, повного світла та надії. Нехай Господь оберігає вас та вашу родину, даруючи благодать та благословіння на кожен день.

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

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Нехай радість та світло Великодня заповнять ваше життя добром, любов’ю та надією. Христос Воскрес!

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Зичу вам мирного неба, щастя в родині та вірних друзів на Великдень. Нехай Господь благословляє вас та вашу родину. Христос Воскрес!

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Нехай Великодень принесе вам незабутні враження, світлі моменти та приємні зустрічі з близькими. Христос Воскрес!

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Зичу вам міцної віри, нескореності духу та безмежної любові на Великдень. Христос Воскрес!

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Нехай Великодень буде часом згуртування родини, радості та миру в серці кожного. Бажаю вам здоров’я та злагоди на кожен день. Христос Воскрес!